Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США

Фото: istockphoto/sinonimas
После американских авиаударов по Сирии и Ираку Евросоюз считает, что ситуация на Ближнем Востоке стала критической. Страны ЕС намерены добиваться деэскалации конфликта и достижения стабильности в регионе.
Он отметил, что ему неизвестно, какой будет позиция по этому вопросу глав внешнеполитических ведомств, а также сообщил, что не ожидает каких-либо конкретных решений, так как субботняя встреча в Брюсселе носит неформальный характер.
Читайте также:
«Шрам на коже Земли»: Боррель счёл ближневосточный конфликт опаснее украинского
Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке
Александр Бойцов