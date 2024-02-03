При ударах США по приграничным районам Ирака погибли 16 человек

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Во время ночных американских авиаударов по приграничным районам провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 человек. Также повреждены здания и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское военное командование. Уточняется, что авиация ВВС США нанесла удары по четырём участкам позиций проиранских вооружённых группировок в районе Эль-Каима. Одной из целей был также штаб отрядов шиитского ополчения в провинции Анбар.
Ранее представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что в ночь на 3 февраля были поражены не менее 85 принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии.
Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС нарушают суверенитет и безопасность Ирака и могут втянуть страну и весь регион в конфликт с ужасными и непредсказуемыми последствиями.
Читайте также:
Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке
Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США
Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
Ранее представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что в ночь на 3 февраля были поражены не менее 85 принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии.
Читайте также:
Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке
Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США
Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
Александр Бойцов