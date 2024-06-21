Белый дом: США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое станет преемником ДСНВ

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США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом РИА Новости заявили в Совете национальной безопасности Белого дома.
Отмечается, что Вашингтон остается открытым к разговору с Россией по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениями. В Совете национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что Штаты «множество раз» демонстрировали российской стороне свою готовность.
В Белом доме добавили, что США не связывали данные обсуждения с украинским конфликтом.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что не исключены возможные изменения в ядерной доктрине РФ. Эти изменения станут ответом на снижение порога применения ядерного оружия на Западе, отметил президент.
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В Белом доме добавили, что США не связывали данные обсуждения с украинским конфликтом.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что не исключены возможные изменения в ядерной доктрине РФ. Эти изменения станут ответом на снижение порога применения ядерного оружия на Западе, отметил президент.
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Екатерина Коршунова