Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Об этом российский президент сообщил на пресс-конференции во Вьетнаме.
По мнению главы государства, время для замены Зеленского еще не пришло. Однако это может произойти в первой половине 2025 года.
Владимир Путин заключил, что такой политический ход является вполне очевидным.
Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад намерен пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. По версии некоторых иностранных источников, наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.
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Владимир Путин заключил, что такой политический ход является вполне очевидным.
Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад намерен пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. По версии некоторых иностранных источников, наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.
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Екатерина Коршунова