Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие в КНДР

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин допустил поставки оружия в КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Глава российского государства напомнил о ситуации по украинскому вопросу и заявлениях западных лидеров, которые поставляют оружие киевскому режиму. По словам Путина, те, кто поставляет данное оружие для Киева, утверждают, что они не воюют с РФ.
Российский лидер отметил, что в таком случае Москва оставляет за собой право поставлять оружие и в другие страны мира. Путин добавил, что не исключает этого в договорённостях с КНДР.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Российский лидер отметил, что в таком случае Москва оставляет за собой право поставлять оружие и в другие страны мира. Путин добавил, что не исключает этого в договорённостях с КНДР.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Екатерина Коршунова