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Белый дом: США обсуждают с Украиной двустороннюю встречу

Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

США и Украина обсуждают время и место проведения будущих двусторонних переговоров. Об этом сообщил Майл Уолтц, советник президента по национальной безопасности.
Слова высокопоставленного чиновника приводит информационное агентство Reuters.

«Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — рассказал Уолтц.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают вести работу над ростом взаимного доверия в отношениях с Украиной и обсуждают возможность подписания сделки о редкоземельных металлах.

Ранее советник президента по национальной безопасности заявлял, что администрация Трампа по-прежнему готова вести переговоры с Владимиром Зеленским, от которого ждут выражение сожаления по поводу произошедшего в Белом доме инцидента и подтверждение готовности к диалогу.

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В Скандинавии профинансируют продвижение ЛГБТ* и гендерной повестки в РФ и РБ
05 марта 2025, 15:49

Фото: iStock/Atstock Productions

Совет министров северных стран, который объединяет правительства стран Скандинавии, объявил тендер на предоставление грантов некоммерческим организациям, которые будут продвигать ЛГБТ*-ценности и гендерную повестку, в том числе, на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает RT. Общая сумма для финансирования подобных НКО, как отмечается, составляет около 8,3 млн датских крон или 103 млн рублей.
«Необходимо понимать, что на фоне неприятностей у многих американских государственных и частных структур «мягкой силы» некоторые наиболее значимые для ЕС сферы работы с подконтрольными им НКО будут замыкаться на европейское бюджетное финансирование. Кроме того, в генетический код политики скандинавских стран по умолчанию вшита русофобия — и они будут поддерживать любой деструктив», — отметил политолог Владимир Брутер в беседе с телеканалом.
В свою очередь общественник и эксперт в сфере защиты семьи Андрей Цыганов считает, что современная европейская иделология в целом является инструментом по депопуляции человечества. В беседе с Общественной Службой Новостей общественник заявил, что дело заключается в выпячивании интересов меньшинств и проблемах в ювенальной психологии, где мнение детей становится более ценным, чем мнение их родителей.
«Все перечисленное является политическими составляющими, которые не имеют никакого отношения к христианскому базису, лежащему в основе нашей цивилизации, а направлены на его разрушение», — подчеркнул эксперт.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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Трамп побил рекорд Клинтона во время выступления в Конгрессе
05 марта 2025, 15:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп побил рекорд экс-главы государства Билла Клинтона по продолжительности речи в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Речь американского лидера продлилась около 1 часа 39 минут и стала самой длинной из когда-либо произнесённых в ходе выступления перед обеими палатами Конгресса США.

Журналисты издания уточняют, что предыдущий рекорд поставил Клинтон, который в 2000 году произнёс в Конгрессе речь продолжительностью 89 минут.

Отметим, что это выступление в Конгрессе стало первым после вступления Трампа в должность президента страны.

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Трампа призывают снять санкции с RT и Sputnik
05 марта 2025, 15:07

Фото: iStock/microgen

Американский журналист-расследователь и бывший руководитель RT America Бен Свонн направил президенту США Дональду Трампу письмо с призывом снять санкции с российских RT и Sputnik. Вместе с ним под обращением подписались и другие работники СМИ.
«Он назвал решение администрации экс-президента США Джо Байдена наложить ограничения нарушающим конституционные права граждан страны», — передает RT.
Свонн подчеркнул, что американские санкции лишили журналистов работы, а более 800 млн человек по всему миру потеряли доступ к беспристрастным репортажам и программам мнений.

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Путин призвал принять концепцию миграционной политики как можно быстрее
05 марта 2025, 14:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил принять концепцию государственной миграционной политики РФ в 2025 году. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что в стране необходимо жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма.

5 марта проходит расширенное заседание коллегии МВД. Мероприятие посвящено итогам работы органов внутренних дел за 2024 год. Также обсуждаются приоритетные задачи на текущий год.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с обращением к нации
05 марта 2025, 14:04

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит обращение к своим согражданам на фоне обострившихся мировых проблем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером», — заявил он в среду, 5 марта.

Раньше лидер Франции сообщил, что предпринимал неоднократные попытки отговорить президента США Дональда Трампа от того, чтобы тот продолжал добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Во время визита в Вашингтон он призывал Трампа пойти на перемирие лишь для воздушных и морских операций. Аналогичную меру в отношении украинской энергетики они разрабатывали с британским премьер-министром Киром Стармером.

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