Белый дом: США обсуждают с Украиной двустороннюю встречу

Фото: istockphoto/ValleraTo
США и Украина обсуждают время и место проведения будущих двусторонних переговоров. Об этом сообщил Майл Уолтц, советник президента по национальной безопасности.
Слова высокопоставленного чиновника приводит информационное агентство Reuters.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают вести работу над ростом взаимного доверия в отношениях с Украиной и обсуждают возможность подписания сделки о редкоземельных металлах.
Ранее советник президента по национальной безопасности заявлял, что администрация Трампа по-прежнему готова вести переговоры с Владимиром Зеленским, от которого ждут выражение сожаления по поводу произошедшего в Белом доме инцидента и подтверждение готовности к диалогу.
Читайте также:
Трамп побил рекорд Клинтона во время выступления в Конгрессе
Медведев: США возобновят поставки оружия Украине после сделки по ресурсам
США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых
«Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — рассказал Уолтц.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают вести работу над ростом взаимного доверия в отношениях с Украиной и обсуждают возможность подписания сделки о редкоземельных металлах.
Ранее советник президента по национальной безопасности заявлял, что администрация Трампа по-прежнему готова вести переговоры с Владимиром Зеленским, от которого ждут выражение сожаления по поводу произошедшего в Белом доме инцидента и подтверждение готовности к диалогу.
Читайте также:
Трамп побил рекорд Клинтона во время выступления в Конгрессе
Медведев: США возобновят поставки оружия Украине после сделки по ресурсам
США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых
Александр Бойцов