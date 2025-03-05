Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Как только будет подписан договор о редкоземельных ресурсах между США и Украиной, поставки американского оружия Киеву с большой долей вероятности будут возобновлены. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Выступая в Конгрессе, Трамп с удовлетворением заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».
По мнению политика, это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся, при том, что Европа уже увеличила их.
Телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил накануне, что Штаты приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Эту информацию в Белом доме подтвердили газете Washington Post.
Читайте также:
«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой
Медведев заявил о панике в рядах врагов России
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Александр Бойцов