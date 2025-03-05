Трамп побил рекорд Клинтона во время выступления в Конгрессе

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп побил рекорд экс-главы государства Билла Клинтона по продолжительности речи в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Речь американского лидера продлилась около 1 часа 39 минут и стала самой длинной из когда-либо произнесённых в ходе выступления перед обеими палатами Конгресса США.
Журналисты издания уточняют, что предыдущий рекорд поставил Клинтон, который в 2000 году произнёс в Конгрессе речь продолжительностью 89 минут.
Отметим, что это выступление в Конгрессе стало первым после вступления Трампа в должность президента страны.
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Журналисты издания уточняют, что предыдущий рекорд поставил Клинтон, который в 2000 году произнёс в Конгрессе речь продолжительностью 89 минут.
Отметим, что это выступление в Конгрессе стало первым после вступления Трампа в должность президента страны.
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Анастасия Чинкова