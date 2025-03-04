США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых

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В ближайшие часы США и Украина могут заключить сделку по полезным ископаемым. Об этом пишет Reuters.
По информации источника агентства, американский лидер Дональд Трамп объявит о подписании договора в ходе своего выступления в конгрессе 4 марта в 21:00 (05:00 по московскому времени). На момент публикации заметки соглашение сделка еще не заключена, в связи с чем еще могут быть изменения.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности его страны к подписанию договора по полезным ископаемым. При этом американская сторона прервала поставки всей военной помощи ВСУ в ночь на 4 марта.
Напомним, что договор между Украиной и США по добыче полезных ископаемых должен был быть подписан 28 февраля. Сделка не состоялась из-за перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности его страны к подписанию договора по полезным ископаемым. При этом американская сторона прервала поставки всей военной помощи ВСУ в ночь на 4 марта.
Напомним, что договор между Украиной и США по добыче полезных ископаемых должен был быть подписан 28 февраля. Сделка не состоялась из-за перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
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Иван Мусатов