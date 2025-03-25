Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах

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Президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу после скандала с чатом, в котором обсуждались удары американцев по йеменским хуситам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца», — цитирует Левитт издание Semafor.
Скандал произошел после информации редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, которого якобы случайно добавили в групповой чат, где сотрудники администрации президента обсуждали удары йеменским хуситам. Как отметил журналист, в дискуссии участвовали аккаунты под имена вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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