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Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах

Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу после скандала с чатом, в котором обсуждались удары американцев по йеменским хуситам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца», — цитирует Левитт издание Semafor.

Скандал произошел после информации редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, которого якобы случайно добавили в групповой чат, где сотрудники администрации президента обсуждали удары йеменским хуситам. Как отметил журналист, в дискуссии участвовали аккаунты под имена вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

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Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде
25 марта 2025, 01:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США положительно оценивают переговоры с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом пишет Reuters.
«Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — рассказал источник агентства из Белого дома.

Напомним, что 24 марта состоялись переговоры между представительства США и России, которые продлились свыше 12 часов. Совместное заявление по итогам диалога будет опубликовано 25 марта.

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#россия
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Глава МИД РФ Лавров 25 марта поделится аспектами переговоров России и США
25 марта 2025, 00:22

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта расскажет о некоторых аспектах прошедших переговоров между представительствами России и США. Этим поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова в своем telegram-канале.
«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — пишет Захарова.

Переговоры между представительствами России и США стартовали 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Диалог продлился свыше 12 часов. Отмечается, что глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин вышел в хорошем настроении со встречи.

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Представитель РФ в Эр-Рияде Карасин был в хорошем настроении после переговоров
РИА Новости: Карасин был в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде
24 марта 2025, 23:42

Фото: iStock/Waldemarus

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин был в хорошем настроении после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
«Позитивное», — сказал источник агентства в ответе на вопрос о настроении Карасина после переговоров.

Встреча делегаций двух стран состоялась 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Переговоры между представительствами продлились свыше 12 часов. Совместное заявление об их итогах будет опубликовано 25 марта во вторник.

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РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта
24 марта 2025, 23:27

Фото: iStock/vchal

Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра», — поделился источник с агентством.

Переговоры между представителями двух стран прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлились свыше 12 часов. Российская сторона была представлена главой международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой.

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#сша
#заявление
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#переговоры
#украина
#саудовская аравия
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Американские сенаторы потребовали от Трампа передать Украине замороженные активы РФ
Reuters: сенаторы США требуют от Трампа передать Киеву замороженные активы РФ
24 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/rarrarorro

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа передать Украине замороженные активы РФ. Об этом сообщает сообщает Reuters.
«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева», — передает агентство.

Соответствующее письмо было направлено американскому госсекретарю Марко Рубио. Требование поддержали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм*. Среди демократов инициативу одобрили Ричард Блюменталь и Тим Кейн. В общей сложности предлагается передать Украине свыше 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

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