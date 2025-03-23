Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным как «рациональное». Об этом сообщает OutKick.
По словам главы США, у него с Путиным было несколько «рациональных дискуссий» по поводу урегулирования украинского кризиса. Трамп добавил, что «очень хорошо» знает президента России.
Американский лидер также удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Штатах.
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Американский лидер также удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Штатах.
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Екатерина Коршунова