Белый дом: Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом заявили в Белом доме.
Согласно опубликованному заявлению, отмена не распространяется на предыдущего лидера страны Башара Асада и связанных с ним лиц. Санкции будут аннулированы с 1 июля этого года. К тому же Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио при возможности обеспечить отмену санкций противДамаска в рамках ООН.
Также рассматривается возможность исключения Сирии из списка стран — спонсоров терроризма. Трамп поручил Рубио рассмотреть вопрос целесообразности сохранения в американских черных списках группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и ее руководителя Ахмеда аш-Шараа.
Помимо этого, президент поручил сделать дополнительные шаги для привлечения к ответственности прежних властей Сирии, которые, по мнению США, виновны в военных преступлениях. К тому же, по мнению администрации, необходимо карать тех, кто оказывал разного рода поддержку правительству Асада.
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