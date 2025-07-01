Белый дом: Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом заявили в Белом доме.



Согласно опубликованному заявлению, отмена не распространяется на предыдущего лидера страны Башара Асада и связанных с ним лиц. Санкции будут аннулированы с 1 июля этого года. К тому же Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио при возможности обеспечить отмену санкций противДамаска в рамках ООН.

Также рассматривается возможность исключения Сирии из списка стран — спонсоров терроризма. Трамп поручил Рубио рассмотреть вопрос целесообразности сохранения в американских черных списках группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и ее руководителя Ахмеда аш-Шараа.

Помимо этого, президент поручил сделать дополнительные шаги для привлечения к ответственности прежних властей Сирии, которые, по мнению США, виновны в военных преступлениях. К тому же, по мнению администрации, необходимо карать тех, кто оказывал разного рода поддержку правительству Асада.

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Иван Мусатов

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