Белый дом: Трамп введет 25% пошлины на импорт стали и алюминия

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Президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявили в Белом доме.
«Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25% на каждую категорию», — говорится в сообщении.
Также с 11 февраля планируется введение взаимных пошлин в ответ на меры других стран. Подробности данного решения американского президента пока не приводятся. Трамп информировал журналистов о своих инициативах в ходе своего перелета в штат Луизиана.
Еще 31 декабря президент США заявлял о своем намерении ввести пошлины на ввоз в страну чипсов и связанную с ними продукцию. Эта мера также относилась к нефти, газу, стали, алюминию и меди. При этом Трамп не озвучил список стран, чья продукция теперь будет облагаться пошлинами.
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Иван Мусатов