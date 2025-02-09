В США упразднили отдел ФБР по борьбе с влиянием России и Китая

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Подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая ликвидирован. Такое решение приняло министерство юстиции США.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию ведомства. Директиву о ликвидации специализированного подразделения подписала новый глава Минюста генеральный прокурор Пэм Бонди.
Сотрудники министерства и Федерального бюро расследований в шоке от новой директивы. Теперь все открыто для иностранной разведки, сказал бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци.
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«Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована», — гласит приказ министра.
Сотрудники министерства и Федерального бюро расследований в шоке от новой директивы. Теперь все открыто для иностранной разведки, сказал бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци.
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Александр Бойцов