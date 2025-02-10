Белый дом: Трамп не стал конкретизировать случаи своих контактов с Путиным

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Президент США Дональд Трамп не стал называть конкретные случаи своего общения с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в Белом доме.
«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — говорится в сообщении.
При этом ранее СМИ писали о прошедшем телефонном разговоре между американским президентом и российским лидером. Согласно информации New York Post, речь шла об украинском конфликте. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» не стал опровергать, но и не подтвердил факт диалога глав государств. Сам же Трамп также не ответил на вопрос о числе его контактов с лидером РФ.
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Иван Мусатов