Маск: минфин США ежегодно выплачивает 100 млрд долларов неизвестным лицам

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По словам заступившего на должность главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска, американский минфин ежегодно тратит 100 миллиардов долларов на выплаты неизвестным лицам. Этим он поделился на своей странице в соцсети X.
«Вчера мне сообщили, что в настоящее время более 100 миллиардов долларов в год выплачивается лицам, не имеющим ни социального индивидуального кода, ни даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», — делится на своей странице миллиардер.
Также по словам бизнесмена, на его вопрос о том, сколько из данных средств тратится на «явное и очевидное» мошенничество, ему ответили, что порядка 50 миллиардов долларов. Еженедельно на это Минфин тратит порядка одного миллиарда.
На фоне этого возникли обсуждения, по которым было принято решение должным образом квалифицировать все государственные выплаты для проведения финансовых проверок. К тому же осуществление любого платежа должно обосновываться. Также теперь на еженедельной основе будет обновляться список нежелательных лиц и организаций, осуществление выплат которым будет запрещено.
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