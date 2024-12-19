Белый дом усилит боеготовность ядерных сил США при отказе РФ от взаимодействия

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Белый дом может усилить боеготовность ядерных сил США в случае отказа России от взаимодействия по стратегическим вооружениям. Такое заявление сделал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия», — рассказал Файнер во время выступления на аналитическом Фонде Карнеги*.Под нарушениями советник президента США подразумевает несоблюдение положений российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также по словам Файнера, Штаты прибегли к новым мерам по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.
Напомним, что 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановлении участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений со стороны РФ. При этом глава страны отметил, что Россия не выходит из договора и вернется к его обсуждению после того, как станет известно о потенциальном совокупном ударе НАТО.
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Иван Мусатов