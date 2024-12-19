Путин: На Украине нужна не остановка огня, а прочный мир с гарантиями безопасности РФ

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На Украине нужна не заморозка конфликта и прекращение огня на короткое время. Необходимо добиться долгосрочного и прочного мира, который даст гарантии Безопасности России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в столичном Гостином дворе, которая в нынешнем году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией. По его словам, остановка огня только позволит Украине перегруппироваться, получить дополнительные вооружения снаряжение, пересмотреть и усовершенствовать стратегии, а также переподготовить и доукомплектовать личный состав.
Сейчас ВСУ истощаются и слабеют, будучи не в состоянии оказывать достойное сопротивление наступающим российским войскам. Передышка стала бы для них благом, дала бы возможность оправиться и окрепнуть для продолжения боевых действий, отметил российский лидер. Поэтому России нужно не перемирие, а долгосрочный мир с соответствующими гарантиями, заключил президент.
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