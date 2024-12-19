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Политолог-международник Николай Межевич предположил, что на данный момент имеются перспективы диалога между Россией и США. По его словам, у каждой из сторон есть «все карты на руках».
«Можно предположить, что перспективы диалога между державами имеются. Да, контактов не было 4 года, но сейчас и у одной, и у другой стороны «все карты на руках». При этом у Киева никаких карт на руках нет. И когда Украина заявляет, что у нее нет желания использовать в качестве посредника в переговорах Венгрию, да и в посредничестве США они особо не нуждаются, это вызывает недоумение. Он же сам себе законодательно запретил вести переговоры с РФ, а значит, посредник ему понадобится в любом случае», — заявил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский сбежит за границу, где его возьмут на содержание те люди, которых он сейчас обслуживает, сообщают argumenti.ru. При этом российский лидер добавил, что, если лидер киевского режима вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал, что «мне нужно политическое убежище», то Россия никому не отказывает.
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