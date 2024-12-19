Стали известны перспективы для диалога России и США

19 декабря в Гостином Дворе в Москве состоялась итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией. Глава государства ответил на вопросы россиян и журналистов на различные темы. Много вопросов было связано с СВО и Курской областью, возможными переговорами с Украиной, людей интересует рост цен на продукты, «Орешник» и когда же уже закончится спецоперация. Главные заявления Путина в рамках программы «Итоги года» — в материале «Радио 1».