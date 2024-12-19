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«Орешник» в Белоруссии — смертный приговор для Польши

Кедми: размещение «Орешника» в Белоруссии — приговор для Польши
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши. Такое мнение высказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.
Его слова приводит портал «Поглед Инфо». По словам Кедми, этот новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, так и оценку потенциальных угроз со стороны Запада.

«Появление «Орешника» в Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории соседней Польши, от которых будет исходить хотя бы малейшая угроза для России», — заявил политолог.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить в стране «Орешник». По его словам, этот шаг будет способствовать усилению оборонной мощи Союзного государства перед лицом возрастающей угрозы со стороны Запада.

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