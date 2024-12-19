«Орешник» в Белоруссии — смертный приговор для Польши

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Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши. Такое мнение высказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.