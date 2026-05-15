Белый дом выкинул подаренные в Китае вещи

15 мая 2026, 22:23

Журналистка Гудин: делегация США выбросила все подаренные в КНР вещи

Фото: istockphoto/rarrarorro

Перед завершением визита президента США Дональда Трампа в Пекин представители Белого дома изъяли у сопровождающих американских журналистов все предметы, полученные от китайской стороны. Об этом сообщила репортер газеты New York Post Эмили Гудин на своей странице в соцсети X.





По ее словам, персонал США собрал удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома и значки делегаций, после чего выбросил их в мусорный бак у трапа президентского самолета. Журналистам запретили брать эти вещи на борт.



Причина запрета не уточнялась. Однако позже пресс-пул Белого дома передал, что американские чиновники объяснили это требование якобы намерением китайской стороны вернуть выданные удостоверения.



Трехдневный визит Дональда Трампа в Пекин завершился в пятницу. В ходе поездки он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.



