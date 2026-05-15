«По понятным причинам»: почему визит Трампа в КНР представляют «сделкой века» в США?
Политолог Дудаков: переговоры с Китаем — единственный успех Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином остается фактически единственным внешнеполитическим успехом нынешней администрации Белого дома. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Последнее общение политиков прошло во время официального визита республиканца в Пекин с 13 по 15 мая 2026 года. Переговоры состоялись в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.
«Администрация Трампа и его делегация сейчас пытаются создать много пиара по итогам этого переговорного процесса и большого визита в КНР. И делается это по понятным причинам. У нынешней администрации в Вашингтоне не так много успехов во внешней политике. Поэтому такие визиты в США пытаются представить неким грандиозным прорывом и заключением якобы «сделки века» с китайской стороной. Хотя очевидно, что это очень далеко от реальности», — сказал Дудаков в беседе с NEWS.ru.Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация вокруг Ирана и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Стороны также затронули вопрос Тайваня — Си Цзиньпин предупредил о риске прямого конфликта между США и Китаем в случае неосторожных шагов Вашингтона.
Кроме того, лидеры обсудили продление моратория на взаимные торговые пошлины. Помимо всего прочего, обсуждались поставки редкоземельных металлов и перспективы урегулирования конфликта на Украине.