«По понятным причинам»: почему визит Трампа в КНР представляют «сделкой века» в США?

15 мая 2026, 14:08

Политолог Дудаков: переговоры с Китаем — единственный успех Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином остается фактически единственным внешнеполитическим успехом нынешней администрации Белого дома. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.





Последнее общение политиков прошло во время официального визита республиканца в Пекин с 13 по 15 мая 2026 года. Переговоры состоялись в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.





«Администрация Трампа и его делегация сейчас пытаются создать много пиара по итогам этого переговорного процесса и большого визита в КНР. И делается это по понятным причинам. У нынешней администрации в Вашингтоне не так много успехов во внешней политике. Поэтому такие визиты в США пытаются представить неким грандиозным прорывом и заключением якобы «сделки века» с китайской стороной. Хотя очевидно, что это очень далеко от реальности», — сказал Дудаков в беседе с NEWS.ru.





Кроме того, лидеры обсудили продление моратория на взаимные торговые пошлины. Помимо всего прочего, обсуждались поставки редкоземельных металлов и перспективы урегулирования конфликта на Украине.