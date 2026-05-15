Трамп высказался об ударе «Томагавками» по школе для девочек в Иране
Соединенные Штаты проводят расследование обстоятельств удара по школе для девочек в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит ТАСС.
Американский лидер ответил на соответствующий вопрос на борту самолета, следовавшего из Пекина на Аляску.
«Мы ведем расследование нескольких вещей. Это одна из них», — сказал он.До этого газета The New York Times со ссылкой на итоги предварительного расследования сообщила, что школа была поражена ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании.
Известно, что трагедия произошла 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки погибли 168 учениц и 14 сотрудников образовательного учреждения.