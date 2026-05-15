Трамп высказался об ударе «Томагавками» по школе для девочек в Иране

15 мая 2026, 15:44

Трамп: США расследуют удар по школе для девочек в Иране

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Соединенные Штаты проводят расследование обстоятельств удара по школе для девочек в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит ТАСС.





Американский лидер ответил на соответствующий вопрос на борту самолета, следовавшего из Пекина на Аляску.

«Мы ведем расследование нескольких вещей. Это одна из них», — сказал он.