Трампу посоветовали слушать Жириновского
Астролог экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Аникиевич опубликовала мемы про президента США Дональда Трампа и в шутку посоветовала ему обратиться к прогнозам лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.
Аникиевич регулярно публикует посты и мемы об американском лидере. В одном из них она высказалась о реконструкции крыла Белого дома и порекомендовала Трампу привлечь не только известных архитекторов, но и экспертов по фэншую. По ее мнению, ошибки в планировке пространства способны привести к долгосрочным негативным последствиям.
В другой публикации республиканец изображен за просмотром выступления Жириновского по телевизору. Подпись к мему гласит, что Трамп пересматривает речи российского политика, чтобы понять свои дальнейшие действия.
Ранее сообщалось, что Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества.
