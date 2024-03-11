Белый дом запросил почти 20 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия

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Администрация американского президента Джо Байдена решила запросить порядка 20 миллиардов долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом следует из проекта бюджета на 2025 год.
Отмечается, что бюджетом предусматривается 19,8 миллиардов долларов на деятельность, связанную с вооружением. Эта сумма на 4,5 миллиарда долларов превышает показатели 2021 года.
В общей сложности Байден запросил у Конгресса США 850 миллиардов долларов на оборону страны.
Также Белый дом запросил ещё 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащённого урана и высокопробного низкообогащённого урана. Также в документе фигурирует долгосрочный запрет на импорт этих категорий урана из России.
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Анастасия Чинкова