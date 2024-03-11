В проект бюджета Белого дома на 2025 год не вошли ассигнования на Украину

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Администрация президента США Джо Байдена собирается запросить у Конгресса около 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 году. Об этом сообщается в проекте бюджета, который был обнародован Белым домом 11 марта.
Вместе с тем, в проекте бюджета не указаны конкретные запросы на нужды Украины. В документе уточняется, что США считают приоритетной поддержку союзников и партнёров перед лицом якобы имеющейся «российской агрессии». Однако Белый дом не может передать критически важную помощь и-за отсутствия согласия Конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября прошлого года.
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Анастасия Чинкова