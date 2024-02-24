Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США столкнулись с определенными трудностями в попытке конфисковать замороженные на Западе суверенные российские активы, передает РИА Новости.
Ей пришлось признать, что конфисковать средства оказалось не так просто, как предполагалось.
Жан-Пьер отметила, что после начала российской специальной военной операции, США вместе со своими западными союзниками смогли быстро заморозить около 300 миллиардов долларов. Однако, как пояснила она, дальнейшие действия с этими средствами усложняются тем, что большинство активов находится в других странах, а не в США.
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«Я хочу подчеркнуть, что это сложный процесс, и далеко не такой простой, как кажется. У меня пока нет новых объявлений по этому поводу», — сказала она журналистам в ответ на вопрос о планах американской администрации относительно конфискации суверенных российских активов.
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Артем Кузьмин