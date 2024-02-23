Власти США предупредили бизнес о возможных «антиамериканских» санкциях

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Продолжение ведения бизнеса в России сопряжено с различными репутационными, юридическими и финансовыми рисками. В качестве причин называются особенности российского законодательства.
Американские чиновники в качестве примера приводят Указ президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2023 года. Этот законодательный акт позволяет Кабинету министров РФ приостанавливать действие прав акционеров и осуществлять внешнее управление предприятиями и организациями, которые не выполняют государственные оборонные контракты. В Госдепартаменте США назвали этот Указ первым шагом к «частичной национализации» и предупредили фирмы и частные лица о необходимости постоянно «оценивать риски» и наличие ряда ограничений.
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Александр Бойцов