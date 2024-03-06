Белый дом заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно

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Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил о размещении американских войск на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Страна».
По словам Кирби, украинскому руководству нужны только средства, необходимые для ведения боевых действий.
Также Кирби заявил, что линии обороны ВСУ движутся «в неправильном направлении». По его словам, это связано с продвижением российских войск на запад.
Ранее во Франции заявили об отказа от идеи отправки войск на Украину.
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«Зеленский и его отряды сами хотят воевать», – отметил он.
Ранее во Франции заявили об отказа от идеи отправки войск на Украину.
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Александр Климов