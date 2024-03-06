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Белый дом заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно

Кирби: военные США не будут направлены на Украину, Зеленский желает воевать сам
06 марта 2024, 00:49
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил о размещении американских войск на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Страна».
По словам Кирби, украинскому руководству нужны только средства, необходимые для ведения боевых действий.

«Зеленский и его отряды сами хотят воевать», – отметил он.


Также Кирби заявил, что линии обороны ВСУ движутся «в неправильном направлении». По его словам, это связано с продвижением российских войск на запад.

Ранее во Франции заявили об отказа от идеи отправки войск на Украину.

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Пентагон решил принять меры после утечки информации о России
Пентагон заявил о существовании «внутренней угрозы» после утечки данных о России
06 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите секретных данных после утечки конфиденциальной информации, сообщается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает агентство ТАСС.
Пресс-секретарь Пентагона прокомментировал задержание американского служащего, который передал информацию о российской спецоперации на Украине через сайт знакомств. Райдер подчеркнул, что Пентагон серьезно относится к «внутренней угрозе» и что сотрудники будут обучены «надлежащему обращению и защите секретной информации». Если они нарушат правила, то будут привлечены к ответственности, добавил он.

Ранее власти США обвинили американца Дэвида Франклина Слейтера в передаче секретной военной информации иностранцам на платформе онлайн-знакомств.

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#сша
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Во Франции пообещали не пересекать границы участия в конфликте на Украине
МИД Франции Сежурне: Париж не пересечет границу соучастия в конфликте на Украине
06 марта 2024, 00:23

Фото: iStock/Richard Villalonundefined undefined

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что Франция не будет пересекать границу соучастия в конфликте на Украине, заявил дипломат в интервью телеканалу LCI.
«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», – заверил глава французского ведомства.

Также он добавил, что Франция ясно дала понять России о намерении продолжать поддерживать Украину.

Ранее Сежурне заявил, что «французы не будет умирать за Украину», и предположил, что Париж не будет посылать войска на Украину.

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#франция
#украина
#сво
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Йеменские хуситы заявили об атаке американских эсминцев в Красном море
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американские эсминцы в Красном море
06 марта 2024, 00:08

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что атаковало два эсминца ВМС США в Красном море, сообщает РИА Новости.
Представитель оппозиционных военных Яхья Сариа отметил, что объекты были атакованы противокорабельными ракетами и беспилотниками. Он пояснил, что атака стала ответом на англо-американскую агрессию против Йемена. Также он предупредил, что хуситы могут расширить зону своих действий, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.

Ранее сообщалось, что хуситы обстреляли ракетами американское судно в районе Аравийского моря.

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#йемен
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#сша
#военные
#обстрел
#ракетный палестина
#израиль
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Нарышкин раскрыл детали договоренности с директором ЦРУ
Нарышкин: Есть договоренность с главой ЦРУ не допускать утечки деталей бесед
05 марта 2024, 23:54

Фото: iStock/pedrosala

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал подробности своей договоренности с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на интервью Нарышкина программе «Соловьев Live».
По его словам, они с Бернсом договорились не допускать утечек информации по вопросам, обсуждаемым в частном порядке. При этом речь идет не только о характере обсуждаемых или подлежащих обсуждению вопросов, но и о самих фактах.

«Я этой договоренности придерживаюсь», – отметил глава СВР.

Нарышкин добавил, что предыдущие утечки информации были санкционированы только Соединенными Штатами.

Ранее Нарышкин заявил об отсутствии сомнений в победе России в спецоперации.

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#сша
#россия
#сергей нарышкин
#договор
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Политолог Басов: В Германии ждут ответа Москвы на скандал с немецкими офицерами
05 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/huettenhoelscher

Основной проблемой, которая интересует правительство и армию ФРГ, остается то, какие шаги официальная Москва будет расценивать как прямое участие Берлина в конфликте на Украине. Об этом в эксклюзивном разговоре с «Известиями» рассказал политолог Фёдор Басов, комментируя скандал с утечкой разговоров офицеров бундесвера.
Он выделил несколько важных аспектов произошедшего. Во-первых, по словам Басова, это очередной провал немецких спецслужб. Во-вторых, дискуссии о поставках ракет Taurus Украине, которые являются частью важнейшего аспекта внешнеполитической культуры Германии — самоограничения в экспорте оружия.

«Опубликованный разговор свидетельствует о том, что ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно использовал заведомо ложный тезис о том, что применение Taurus <...> невозможно без задействования немецких военных непосредственно на территории Украины», — отметил политолог.

А главное, заключил Басов, состоит в том, что для командного состава воздушных и космических сил до сих пор неясно — будет ли Россия расценивать как непосредственное немецкое участие в конфликте наличие прямой линии защищённой связи между командными центрами в Германии и командными центрами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории последней.

Напомним, 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. Позднее она обнародовала расшифровку этого разговора.


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#политолог
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#всу
#олаф
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СВР предупредила об угрозе из-за высказываний Макрона о размещении войск на Украине
Нарышкин: высказывания Макрона об отправке войск ЕС Киеву ведут к ядерной войне
05 марта 2024, 23:15

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

​Высказывания ​президента ​Франции Эммануэля Маркова о возможности отправки войск Евросоюза на Украину грозят ядерной войной, считает ​глава Службы внешней разведки (СВР) ​России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости, ссылаясь на «Соловьев Live».
По словам Нарышкина, подобные заявления свидетельствуют о политической безответственности французского лидера. Он также отметил, что западные лидеры проявляют все меньше здравого смысла.

«Печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне», – отметил глава СВР.

Ранее президент Франции заявил, что Париж не планирует поставлять войска Киеву.

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#война
#сергей нарышкин
#интервью
#франция
#россия
#украина
#киев
#париж
#москва
#поставки
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Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине – опрос
Опрос: Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине
05 марта 2024, 22:47

Фото: iStock/alzay

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный с большим отрывом выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились на Украине сейчас. Об этом говорят данные опроса «Социсом».
Согласно опросу, в первом туре голосования Залужный набрал бы 41%, а президент Украины Владимир Зеленский - 23,7%, за Петра Порошенко свои голоса отдали бы 6,4% опрошенных, а за Дмитрия Разумкова — 5,6%.

Во втором туре за Залужного проголосовали бы 67,5% населения Украины, а за Зеленского - 32,5%.

Также опрос показал, что в случае парламентских выборов победу одержал бы условный «Блок Залужного», набрав 46,4% голосов. При этом за «Блок Зеленского» проголосовали бы 21,1% украинцев.

Кроме того, 65,4% опрошенных украинцев считают, что до конца войны выборы проводить не стоит, а 33,3% имеют противоположное мнение.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного.

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#президент
#опрос
#займ
#мнение
#владимир зеленский
#всу
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В США анонсировали военные сюрпризы Украины для России
Госдеп: Украина приготовила военные сюрпризы для России
05 марта 2024, 22:11

Фото: iStock/rarrarorro

В США считают, что у Украина вскоре преподнесёт России военные сюрпризы, которые приведут ВСУ к победе на поле боя. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в рамках брифинга.
«Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты», — заявил Миллер.

Он уточнил, что в США уверены, что Украина имеет некий план, который она применит для достижения победы на поле боя.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. По его словам, это четыре подводные лодки класса «Огайо».

Каждая из таких субмарин несёт на борту 154 крылатые ракеты «Томагавк». Специалист пояснил, что эти ракеты станут достаточно грозным оружием в случае, если они будут запущены по настильной траектории из акватории Средиземного моря, так как тогда их сложно будет перехватить. На каждый «Томагавк» потребуется как минимум две противоракеты, добавил эксперт.

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#сша
#украина
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#армия
#ракеты
#киев
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В Венгрии раскрыли условия для встречи Орбана и Зеленского
Орбан встретится с Зеленским, только после возвращения прав венграм в Закарпатье
05 марта 2024, 21:57

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только после того, как венграм в Закарпатье будут возвращены все их права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в рамках пресс-конференции.
«До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — заявил Сийярто.

Он пояснил, что еще в конце января изложил позицию Венгрии главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку по данному вопросу. Сийярто уточнил, что передал украинской стороне документ с одиннадцатью пунктами, которые обязательны для выполнения, чтобы ситуация в этом вопросе могла продвинуться.

Сийярто уточнил, что Венгрия призывает Украину только вернуть венграм в Закарпатье те права, которыми они обладали ранее. При этом в ответном документе нет прогресса в этой сфере, заключил глава венгерского МИД.

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#украина
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