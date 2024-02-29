Между Шольцем и Макроном возникла открытая вражда из-за помощи Украине — пишут СМИ

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Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за помощи Украине превратились в открытую вражду. Об этом пишет издание Politico.
«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», — говорится в статье.
Чиновники в Германии считают, что французский лидер только делает жесткие заявления по Украине, однако Франция оказывает гораздо меньше помощи, чем Германия.
Однако французские чиновники утверждают, что Франция предоставляет качественное оружие, и делает это без лишних сомнений. По данным издания, Politico после саммита по поддержке Украины в Париже Макрон начал преследовать Шольца за то, что тот не решается отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.
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Элина Позднякова