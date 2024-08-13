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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что все провокации Украины уже давно негласно одобрены Западом.
Так он выразился о заявлении Владимира Зеленского добиться разрешения на применение дальнобойного оружия для нанесения ударов по России.
Тем временем корреспондент «Царьграда» Дарья Пронькина рассказала о ситуации в Курской области. Так, по информации бойцов интернациональной бригады «Пятнашка», жители местных сёл сами просятся в подразделение для того, чтобы дать отпор противнику.
Ранее начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук заявил об особой роли беспилотных систем в конфликте на Украине.
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«На фоне происходящих изменений в политической жизни США Зеленский делает воинственные заявления, но всё это – лицемерие, так как все масштабные провокации и террористические методы киевского режима уже негласно одобрены Западом. оправдывать свои преступления Киев будет якобы «защитой Украины». Но этими заявлениями Россию не запугать и не заставить отказаться от обозначенных целей СВО», — отметил в беседе с RT Белик.
Тем временем корреспондент «Царьграда» Дарья Пронькина рассказала о ситуации в Курской области. Так, по информации бойцов интернациональной бригады «Пятнашка», жители местных сёл сами просятся в подразделение для того, чтобы дать отпор противнику.
«Им не нужны пособия, довольствия, просто пусть возьмут их с собой бить врага, который убивает их родных людей, соседей. Люди просят только одного — дать оружие и взять с собой», — рассказала Пронькина.
Ранее начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук заявил об особой роли беспилотных систем в конфликте на Украине.
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Мелисса Тимофеева