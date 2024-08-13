Генерал Осадчук заявил об особой важности беспилотных систем в конфликте на Украине

Фото: iStock/vadimrysev
Начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук заявил об особой роли беспилотных систем в конфликте на Украине.
«Этот конфликт показал, что беспилотные системы принимают особо важное значение. Причём под беспилотными системами мы понимаем воздушные, наземные, водные», — приводит RT слова Осадчука.
До этого специальный корреспондент Царьграда прояснила ситуацию в Курской области по поводу якобы приказа о запрете российским военным брать пленных. Отмечается, что информация о подобном распоряжении – фейк.
«Информация о том, что военным, которые сейчас находятся в Курской области, якобы дан приказ не брать пленных – фейк. Об этом заявила официальный представитель Дикой Дивизии Донбасса Елена Соколова. Такого распоряжения ни от кого они не получали», – приводит издание сообщение корреспондента.
Ранее сообщалось, что российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область.
Читайте также:
Минобороны РФ показало кадры удара ОТРК «Искандер» по аэродрому Миргород
Один человек погиб после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске
Стало известно о ликвидации большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область
Мелисса Тимофеева