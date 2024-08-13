Минобороны РФ показало кадры удара ОТРК «Искандер» по аэродрому Миргород

Видео: Минобороны РФ
Армия России нанесла удар из ОТРК «Искандер» по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины, уничтожив украинский истребитель Су-27, об этом сообщает российское Министерство обороны.
«Ударом ОТРК «Искандер» уничтожен самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрыве в Миргороде Полтавской области. Российские силы и ранее наносили удары по данному аэродрому.
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1835 солдат. Также уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК С-300ПТ. При этом украинские войска потеряли американский танк «Abrams», боевую машину пехоты (БМП) «Bradley» производства США, поставленную западными союзниками гаубицу М119 и иное вооружение.
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Элина Позднякова