Один человек погиб после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov
В городе Лисичанск Луганской Народной Республики атаке ВСУ подвергся пассажирский автобус. В результате удара погиб один человек, ещё 28 пассажиров получили ранения.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из 28 пострадавших 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, шесть — в крайне тяжёлом. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте атаки работают сотрудники аварийных и экстренных служб. По словам главы региона, он держит ситуацию на личном контроле.
Нанесение ударов по объектам мирной инфраструктуры и гражданскому транспорту — привычное дело для киевского режима. Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, ВСУ активно используют террористические методы.
Читайте также:
ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек
Беспилотник атаковал электричку на участке железной дороги Белгород — Наумовка
ВСУ обстреляли больницу и пункт переливания крови в Горловке
Александр Бойцов