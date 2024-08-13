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Один человек погиб после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске

13 августа 2024, 14:08
Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В городе Лисичанск Луганской Народной Республики атаке ВСУ подвергся пассажирский автобус. В результате удара погиб один человек, ещё 28 пассажиров получили ранения.


Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из 28 пострадавших 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, шесть — в крайне тяжёлом. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте атаки работают сотрудники аварийных и экстренных служб. По словам главы региона, он держит ситуацию на личном контроле.

Нанесение ударов по объектам мирной инфраструктуры и гражданскому транспорту — привычное дело для киевского режима. Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, ВСУ активно используют террористические методы.

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Российские военные ликвидировали несколько попыток прорыва ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/IherPhoto

Части Вооружённых сил РФ пресекли несколько попыток прорыва ВСУ в Курской области. Противник был остановлен и отброшен в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринимал попытки прорыва вглубь российской территории с участием мобильных групп на бронетехнике. Также была отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, две боевые бронированные автомашины и два автомобиля.

Также в ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ.

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Стало известно число уничтоженных в Курской области боевиков ВСУ
За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 420 боевиков ВСУ
13 августа 2024, 14:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Бойцы ВС РФ за минувшие сутки ликвидировали порядка 420 боевиков ВСУ в Курской области, тем временем операция по уничтожению противника продолжается. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом с начала боев в курском приграничье российские бойцы ликвидировали порядка 2030 украинских боевиков. Всего удалось уничтожить 35 вражеских танков, 18 БМП, 31 бронетранспортёр и другое вооружение противника.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области по-прежнему продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

По данным заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ.

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Генерал Осадчук заявил об особой важности беспилотных систем в конфликте на Украине
13 августа 2024, 14:38

Фото: iStock/vadimrysev

Начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук заявил об особой роли беспилотных систем в конфликте на Украине.
«Этот конфликт показал, что беспилотные системы принимают особо важное значение. Причём под беспилотными системами мы понимаем воздушные, наземные, водные», — приводит RT слова Осадчука.

До этого специальный корреспондент Царьграда прояснила ситуацию в Курской области по поводу якобы приказа о запрете российским военным брать пленных. Отмечается, что информация о подобном распоряжении – фейк.

«Информация о том, что военным, которые сейчас находятся в Курской области, якобы дан приказ не брать пленных – фейк. Об этом заявила официальный представитель Дикой Дивизии Донбасса Елена Соколова. Такого распоряжения ни от кого они не получали», – приводит издание сообщение корреспондента.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область.

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#спецоперация
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Глава Дагестана призвал граждан отдать дневную зарплату в помощь Курской области
Меликов призвал граждан отдать дневную зарплату в помощь Курской области
13 августа 2024, 14:32

Фото: iStock/Fascinadora

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики отдать дневную зарплату на оказание помощи Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
По словам Меликова, в начала СВО дагестанцы показали свою отзывчивость и готовность отдать последнее, что у них есть тем, кто в этом нуждается. В республике, отметил глава, нет равнодушных к происходящему в атакованном российском регионе.

В связи с этим Меликов обратился к гражданам с просьбой перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе», средства из которого пойдут на оказание помощи жертвам украинской атаки.

Также глава республики рассказал о деятельности благотворительного фонда «Инсан». Он доставил в Курскую область первую партию гуманитарного груза. В настоящее время происходит формирование дальнейших поставок с товарами первой необходимости.

Кроме того, Меликов напомнил, что в Дагестане размещены дети, эвакуированные из Курской области.

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Минобороны РФ показало кадры удара ОТРК «Искандер» по аэродрому Миргород
13 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/Fascinadora

Армия России нанесла удар из ОТРК «Искандер» по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины, уничтожив украинский истребитель Су-27, об этом сообщает российское Министерство обороны.
«Ударом ОТРК «Искандер» уничтожен самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрыве в Миргороде Полтавской области. Российские силы и ранее наносили удары по данному аэродрому.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1835 солдат. Также уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК С-300ПТ. При этом украинские войска потеряли американский танк «Abrams», боевую машину пехоты (БМП) «Bradley» производства США, поставленную западными союзниками гаубицу М119 и иное вооружение.

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ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могут производить только США
Кириллов: ВСУ применяли произведённые в США отравляющие вещества
13 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украинские войска применяли отравляющие химические вещества, которые могли быть произведены только в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».
Он отметил, что применяемое ВСУ химическое оружие в зоне СВО могло быть синтезировано исключительно в Соединённых Штатах, поскольку промышленность других стран не рассчитана на это и никогда не производила подобного рода вещества.

Ранее сообщалось, что украинские войска применили химическое оружие при атаке на Курскую область. Отмечается, что они выпустили специальные снаряды, в составе которых были отравляющие вещества.

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Пропавшие сотрудники «Нафтогаза» с ГИС «Суджа» нашлись на Украине
Mash: боевики ВСУ прострелили бедро сотруднику «Нафтогаза» с ГИС «Суджа»
13 августа 2024, 14:07

Фото% iStock/reflection_art

Пропавшие сотрудники «Нафтогаза» с ГИС «Суджа» нашлись, одному из них боевики ВСУ прострелили бедро за то, что он активно выступал против атаки на Курскую область. Подробности приводит Mash.
Ранее сообщалось, что двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.

Согласно данным издания, на связь с пропавшими сотрудниками вышел на связь их российский коллега. Он пояснил, что украинцы действительно работали на газовой станции. Один из них придерживался «нейтральных взглядов» касательно конфликта, другой же является либералом.

Обоих украинцев боевики ВСУ эвакуировали в Сумскую область. Однако либералу прострелили бедро за то, что он активно выступал против операции ВСУ в Курской области. Сейчас оба украинца находятся на родине.

Мужчины официально числятся пропавшими без вести.

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#всу
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Стало известно о ликвидации большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область
Алаудинов: большая часть зашедших на территорию РФ сил ВСУ ликвидирована
13 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что на сегодняшний день армия России взяла обстановку под контроль, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий региона. Напомним, по официальным данным, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов курского приграничья.

По словам Алаудинова, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».

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Названо иностранное оружие, применяемое ВСУ в Курской области
Defence24: в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки РТ-91
13 августа 2024, 13:45

Фото: iStock/Longfin Media

Украинские войска использовали польские танки для атаки на Курскую область. Об этом сообщает издание Defence24.
Отмечается, что среди поставленных Польшей танков в российском регионе был замечен PT-91 Twardy. По официальным данным, ВСУ получили 60 таких машин, однако имеются неподтверждённые данные, что их число намного больше. Они находятся в составе 22-й механизированной бригады украинской армии.

По данным Минобороны РФ, эта бригада принимала участие в атаке на российский регион.

Также ранее сообщалось, что в операции ВСУ в Курской области участвуют иностранные наёмники, в числе которых военные из Польши, Франции и Грузии.

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