Белик: Решиться на передачу Украине ядерного оружия — странно и опрометчиво

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что возможная передача Украине президентом США Джо Байденом является как минимум странным поступком, который может лишь повысить эскалацию в украинском конфликте, но никак не решить проблему.
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — прокомментировал в беседе с RT Белик.
При этом он подчеркнул готовность нашей страны к любому развитию событий в этом вопросе.
В то же время Великобритания, например, не намерена отправлять на Украину своих военных. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.
«Это, безусловно, нынешняя позиция Соединенного Королевства, и она таковой остается», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова министра.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине, и чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон.
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Мелисса Тимофеева