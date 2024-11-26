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Война между Соединёнными Штатами и Россией или Китаем вовсе не является чем-то маловероятным. Она может начаться в любой момент.
Такое мнение в интервью журналу Newsweek высказал министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кедалл. Он также добавил, что Пекин располагает оружием, предназначенным для поражения сил США в западной части Тихого океана, в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море.
Кремль неоднократно подчёркивал, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического блока, но будет реагировать соответствующим образом на любые действия, представляющие угрозу для её интересов и безопасности. Москва открыта для диалога, но исключительно на равноправной основе, для чего Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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Александр Бойцов