Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине

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Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине. Чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, отметил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает замораживание конфликта. Требуется долгосрочный мир, который, прежде всего, должен быть обеспечен для россиян, а также для жителей всего Европейского континента. И условием этого мира является устранение всех причин, которые вызвали конфликт на Украине.
Нарышкин отметил, что Россия открыта к переговорам, условия которых озвучил президент страны Владимир Путин во время совещания с руководящим составом МИД РФ в июне этого года.
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Анастасия Чинкова