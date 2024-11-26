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Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине. Чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, отметил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.


Он подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает замораживание конфликта. Требуется долгосрочный мир, который, прежде всего, должен быть обеспечен для россиян, а также для жителей всего Европейского континента. И условием этого мира является устранение всех причин, которые вызвали конфликт на Украине.

Нарышкин отметил, что Россия открыта к переговорам, условия которых озвучил президент страны Владимир Путин во время совещания с руководящим составом МИД РФ в июне этого года.

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#сергей нарышкин
#свр
#украина
#россия
#конфликт
#политика
ФСБ выявила в работе британского дипломата признаки разведдеятельности
ФСБ: британскому дипломату Прайору предписали покинуть РФ в двухнедельный срок
26 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock/irene_rebrova

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

В спецслужбе сообщили, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе. К тому же, при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство РФ.

В результате было решено лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

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#фсб
#великобритания
#россия
#посольство
#разведка
#политика
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Россиянам в Грузии рекомендовали не посещать людные места
26 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали воздержаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей. Такое предупреждение сделали в секции интересов России при посольстве Швейцарии в закавказской республике.
При этом дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо опасности для российских туристов, обстановка остаётся спокойной, передают «Известия». Тем не менее, гражданам России не рекомендовано посещать места массового скопления людей, а также места проведения митингов, демонстраций и акций протеста.

Сотрудники дипломатической миссии также подчеркнули, что до настоящего момента не зарегистрировано ни одного обращения в секцию граждан России в связи с массовыми политическими акциями и связанными с ними инцидентами.

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#обращения
#сотрудники
#грузия
#посольство
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В Афинах проходит многотысячный митинг против визита генсека НАТО и помощи Киеву
26 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/maksicfoto

В Афинах начался многотысячный митинг против визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Грецию и оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники протеста называют Рютте «непрошенным», выступая против его визита в Афины. Также демонстранты призывают не вовлекать Грецию в конфликты на территориях других государств и закрыть находящиеся в стране американские военные базы. Кроме того, митингующие требуют остановить военную поддержку Украины и Израиля.

Митинг в греческой столице организовали Компартия Греции и Коммунистическая молодёжь Греции. Демонстрация разворачивается во время проведения переговоров Рютте с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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#митинг
#греция
#политика
#украина
#нато
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Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка
26 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/MikeMareen

Санкции, введённые США в отношении Газпромбанка, негативно сказываются на Турции. Министерство иностранных дел республики ведёт переговоры с американской стороной для урегулирования вопроса оплаты за импортируемый из России природный газ.
Об этом сообщил глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Его слова приводит телеканал NTV после заседания кабинета министров, прошедшего в понедельник, 25 ноября.

«Конечно, решение о санкциях влияет на Турцию. Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ», — сказал министр.

Глава турецкого энергетического ведомства рассказал, что министерство иностранных дел страны продолжает переговоры. Он напомнил, что в прошлом году, когда против Ирана были введены санкции, для природного газа из этой страны было сделано исключение. Байрактар считает, что США следует сделать такое же исключение в отношении российского природного газа.

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#сша
#санкции
#газ
#страны
#министр
#переговоры
#турция
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«Байден на краю ядерного конфликта»: в Госдуме ответили на возможную передачу ЯО Киеву
Белик: Байден пойдет против США, если передаст ядерное оружие Украине
26 ноября 2024, 14:07

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден пойдет против своей страны, если решит передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, из-за таких провокаций американский лидер «напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других».
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — пояснил он в беседе с RT.
Белик добавил, что Россия готова к любому варианту развития событий, а также способна ответить на него.

В то же время политолог Сергей Маркелов считает, что этот инфоповод — лишь часть пропаганды, направленной на «обогрев ушей» сторонников. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что никакой передачи ЯО в руки Киева не будет.
«Но, конечно же, никакой передачи ядерного оружия Украине не будет. Понятно, что по Конституции США Байден еще может до января принимать какие-то решения в рамках угрозы безопасности страны. Но на самом деле 99 из 100 процентов политических решений принимает «коллективный Байден», — объяснил эксперт.
Политолог отметил, что подобные решения строго регламентированы, нельзя просто так передать другой стране ядерное оружие. Даже если учитывать различные хитрости и способы обойти те или иные запреты, то все равно в этом случае, полагает Маркелов, никто не будет этим заниматься.
«Если мы с вами гипотетически рассматриваем этот сценарий, как у голливудского фильма, то там будут и госизмена, и Байден против Америки, и громкие судебные процессы. Это будет что-то со словом «гейт», какой-нибудь «Байден-гейт» или «Ядерный гейт» и так далее», — выразил мнение политолог.
Напомним, ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. После этого конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин заявила, что это полностью безумная идея, которая противоречит конституции и, возможно, является актом государственной измены.

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#чиновники
#ракеты
#байден
#ядерное оружие
#рф
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«Крепкий Орешник»: Сергей Миронов удивил своим внешним видом
Сергей Миронов пришел на заседание ГД в футболке с надписью: «Крепкий Орешник»
26 ноября 2024, 14:04

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл в Госдуму в футболке с фотографией президента России Владимира Путина с надписью «Крепкий Орешник», передает РИА Новости.
Так, Миронов появился на пленарном заседании Госдумы в футболке, на которой изображен Путин, с надписью: «Крепкий Орешник».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на одежду Миронова.

«Коллеги, обратите внимание, вот Сергей Михайлович Миронов, он всегда очень креативно подходит ко всем темам. Вот только использовали наши Вооруженные силы и провели испытание "Орешника", как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический», — сказал Миронов.
22 ноября в продаже на Ozon появились футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».

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#флаг
#вячеслав володин
#путин
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Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
26 ноября 2024, 13:43

Сергей Нарышкин (фото: kremlin.ru)

Западные страны перестали думать о нанесении стратегического поражения России, опасаясь самим потерпеть поражение. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Боясь потерпеть поражение, Запад, тем не менее, пытается любыми способами сохранить на Украине русофобский неонацистский режим.

Также он добавил, что Запад везде видит исключительно себя, либо объект для подавления, завоевания или грабежа. В сущности, отметил Нарышкин, это и есть расизм. А Россия, в свою очередь, наоборот, считает важной и необходимой синергию государств и цивилизаций.

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#сергей нарышкин
#свр
#россия
#сша
#нато
#запад
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РБК: Генерал-лейтенант Санчиик стал врио командующего группировкой войск «Юг»
26 ноября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/zim286

Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Он заменил снятого с должности генерала-полковника Геннадия Анашкина.
Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом консультаций по кандидатурам военачальников, а также подтвердил источник, близкий к министерству обороны РФ. По словам собеседников издания, такое решение было принято в рамках плановой ротации.

Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989 году он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а в 2017 году — Военную академию Генерального штаба. Генерал награждён орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова.

Российская войсковая группировка «Юг» создана из частей Южного военного округа. В течение последних нескольких недель подразделения группы вели боевые действия в районе городов Часов Яр и Курахово, а также в окрестностях Северска в ДНР.

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#военные
#днр
#рф
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Запад планирует использовать украинских боевиков для дестабилизации в Белоруссии
Нарышкин: Запад хочет использовать боевиков полка Калиновского в Белоруссии
26 ноября 2024, 13:33

Фото: iStock/ffikretow

Западные страны намерены использовать подготовленных на Украине боевиков «полка Калиновского» для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году перед президентскими выборами. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что ЦРУ и MI6 планируют использовать украинских коллаборантов для дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов президента.

Ранее в МВД белоруссии сообщали, что в отношении участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, который был сформирован в марте 2022 года и действует на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооружённом конфликте на территории другого государства.

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