«Стреляют между ног»: Белоруссия обвинила Литву из-за инцидента с дроном

01 декабря 2025, 21:24

Эйсмонт: действия Литвы с беспилотником — глупая ошибка, бьющая по самой стране

Фото: Istock / Semen Salivanchuk

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт резко раскритиковала действия Литвы в связи с инцидентом с беспилотником, нарушившим белорусскую границу.





По её мнению, шаги Вильнюса являются глупыми и сравнимы с выстрелом «себе между ног».



Эйсмонт напомнила, что Литва ранее «просчиталась», закрыв границу с Белоруссией, а сейчас снова допускает ошибки, которые вредят стране.



Она подчеркнула, что подобные действия ни литовскому, ни белорусскому народу не приносят пользы, однако Минск готов к любым последствиям.





«Однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже между ног», — добавила пресс-секретарь.