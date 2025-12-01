«Стреляют между ног»: Белоруссия обвинила Литву из-за инцидента с дроном
Эйсмонт: действия Литвы с беспилотником — глупая ошибка, бьющая по самой стране
Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт резко раскритиковала действия Литвы в связи с инцидентом с беспилотником, нарушившим белорусскую границу.
По её мнению, шаги Вильнюса являются глупыми и сравнимы с выстрелом «себе между ног».
Эйсмонт напомнила, что Литва ранее «просчиталась», закрыв границу с Белоруссией, а сейчас снова допускает ошибки, которые вредят стране.
Она подчеркнула, что подобные действия ни литовскому, ни белорусскому народу не приносят пользы, однако Минск готов к любым последствиям.
«Однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже между ног», — добавила пресс-секретарь.