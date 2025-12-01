Во Франции высмеяли Макрона после одного заявления Путина
Филиппо: у Макрона «зазвенело в ушах» от слов Путина о ненападении на Европу
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X высмеял главу Франции Эммануэля Макрона после ответа президента РФ Владимира Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе.
В своем блоге политик привел заявление российского лидера о том, что у РФ нет желания нападать на страны Европы.
«Я думаю, что у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал Филиппо.
27 ноября в Бишкеке на пресс-конференции Путин подчеркнул, что Россия не планирует атаковать европейские государства и готова официально зафиксировать это.
Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила текущее состояние Европы с болезнью бешенство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».