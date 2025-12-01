Во Франции высмеяли Макрона после одного заявления Путина

01 декабря 2025, 19:14

Филиппо: у Макрона «зазвенело в ушах» от слов Путина о ненападении на Европу

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X высмеял главу Франции Эммануэля Макрона после ответа президента РФ Владимира Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе.





В своем блоге политик привел заявление российского лидера о том, что у РФ нет желания нападать на страны Европы.





«Я думаю, что у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал Филиппо.