Во Франции высмеяли Макрона после одного заявления Путина

Филиппо: у Макрона «зазвенело в ушах» от слов Путина о ненападении на Европу
Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X высмеял главу Франции Эммануэля Макрона после ответа президента РФ Владимира Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе.



В своем блоге политик привел заявление российского лидера о том, что у РФ нет желания нападать на страны Европы.

«Я думаю, что у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!» — написал Филиппо.

27 ноября в Бишкеке на пресс-конференции Путин подчеркнул, что Россия не планирует атаковать европейские государства и готова официально зафиксировать это.

Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила текущее состояние Европы с болезнью бешенство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

