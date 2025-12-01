Глава МИД Японии выразил надежду на заключение мирного договора с Россией

01 декабря 2025, 18:15

Япония заявила о неизменном курсе на решение вопроса о «четырёх северных островах». Глава МИД подчеркнул: Токио по-прежнему рассчитывает заключить мирный договор с Россией.