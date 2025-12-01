Глава МИД Японии выразил надежду на заключение мирного договора с Россией
Япония заявила о неизменном курсе на решение вопроса о «четырёх северных островах». Глава МИД подчеркнул: Токио по-прежнему рассчитывает заключить мирный договор с Россией.
Правительство Японии намерено добиваться прогресса в вопросе принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на встрече с мэром Нэмуро. Он отметил, что тема островов остаётся ключевой для японской стороны.
По словам Мотэги, отношения между Москвой и Токио переживают непростый период, однако официальный курс не меняется. Япония рассчитывает на продолжение диалога и на возможность закрепить договорённости в мирном договоре.
В Токио убеждены, что итоговое соглашение должно включать решение территориального вопроса. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что суверенитет над Курильскими островами не подлежит пересмотру.
