Трамп похвалил новые власти Сирии и поддержал мир с Израилем
Президент США Трамп надеется на мирные отношения с Израилем
Президент США Дональд Трамп в своем посте на платформе Truth Social выразил положительную оценку деятельности сирийских властей.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты довольны результатами «упорной и решительной работы» нового руководства страны и готовы поддерживать усилия Сирии в дальнейшем.
По словам Трампа, президент Сирии Ахмед аш-Шараа активно работает над установлением дипломатических связей с Израилем, что, по мнению американского лидера, может способствовать мирному сосуществованию двух стран в будущем.
