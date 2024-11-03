Лавров подвел итоги саммита БРИКС в Казани

Глава МИД России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)
Итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани удалось согласовать с балансом всех интересов, никто из участников не оказывал на другого давления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS. По его словам, взаимоприемлемые формулировки в документе были найдены по всем вопросам.
«Принятую Декларацию удалось согласовать на основе баланса интересов. Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам», — пояснил он.Глава МИД РФ отметил, что главным призывом итоговой декларации стала необходимость заметно увеличить участие стран Глобального Юга и Глобального Востока в управлении мировыми процессами.
«Это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО», — подчеркнул Лавров.Ранее российский министр отмечал, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Западные страны, заявил он, всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.
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