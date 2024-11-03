Орбан заявил о лидерстве стран БРИКС в мировой экономике

Виктор Орбан (фото: сайт Кремля)
Страны БРИКС уже лидируют в мировой экономике, обгоняя по своей роли западные страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Политик отметил, что проведение саммита БРИКС ещё 20 лет назад не стало было серьёзной новостью, но сейчас доля государств-участников объединения в мировой экономике превышает долю западных стран. Это Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР и ещё более 10 государств, экономики которых активно развиваются.
Орбан сообщил, что 7 ноября пройдёт саммит Европейского политического сообщества. Это мероприятие он назвал самым значительным дипломатическим событием в истории Венгрии, поскольку в Будапеште соберутся лидеры свыше 40 государств, причём не только из Евросоюза, но из Турции, Великобритании, Закавказья и стран Западных Балкан.
На этом саммите, продолжил Орбан, будет затронута тема спада в европейской конкурентоспособности. Также будут рассмотрены возможные пути исправления сложившейся ситуации и геополитические изменения в мире по итогам выборов в США.
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Орбан сообщил, что 7 ноября пройдёт саммит Европейского политического сообщества. Это мероприятие он назвал самым значительным дипломатическим событием в истории Венгрии, поскольку в Будапеште соберутся лидеры свыше 40 государств, причём не только из Евросоюза, но из Турции, Великобритании, Закавказья и стран Западных Балкан.
На этом саммите, продолжил Орбан, будет затронута тема спада в европейской конкурентоспособности. Также будут рассмотрены возможные пути исправления сложившейся ситуации и геополитические изменения в мире по итогам выборов в США.
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Анастасия Чинкова