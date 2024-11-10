Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении стране стать партнёром БРИКС

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Уганда получила от России приглашение стать ещё одной страной-партнёром БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел африканского государства Джедже Одонго.
В разговоре с РИА Новости на полях министерской встречи форума «Россия - Африка» он рассказал, что получил это предложение примерно три дня назад. По словам главы МИД Уганды, сейчас в руководстве страны идут необходимые процедуры обсуждения этого приглашения с тем, чтобы принят решение о его принятии либо отклонении.
Господин Одонго отметил, что присоединение к БРИКС в качестве партнёра открыло бы для его страны новые возможности в многополярном мире, где многие страны Африки и Латинской Америки разделяют позицию России в вопросах глобального мироустройства. О том, что Россия поддержала кандидатуру Уганды как партнёра БРИКС, сообщил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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