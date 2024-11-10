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Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении стране стать партнёром БРИКС

Фото: istockphoto/Aoraee

Фото: istockphoto/Aoraee

Уганда получила от России приглашение стать ещё одной страной-партнёром БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел африканского государства Джедже Одонго.


В разговоре с РИА Новости на полях министерской встречи форума «Россия - Африка» он рассказал, что получил это предложение примерно три дня назад. По словам главы МИД Уганды, сейчас в руководстве страны идут необходимые процедуры обсуждения этого приглашения с тем, чтобы принят решение о его принятии либо отклонении.

Господин Одонго отметил, что присоединение к БРИКС в качестве партнёра открыло бы для его страны новые возможности в многополярном мире, где многие страны Африки и Латинской Америки разделяют позицию России в вопросах глобального мироустройства. О том, что Россия поддержала кандидатуру Уганды как партнёра БРИКС, сообщил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность
10 ноября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти повели себя неадекватно, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией осенью 2023 года. Такое мнение высказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, которая граничит с Финляндией.
В разговоре с ТАСС он также отметил, что сами финны переживают из-за закрытия границ с Россией и не слишком довольны этим. Глава российского региона назвал позицию властей Финляндии «странной и непредсказуемой». Многие жители соседней страны приезжали в населённые пункты российско-финского приграничья за бензином продуктами, другими товарами. Теперь они лишены этой возможности.

По словам Чибиса, финны, которые живут неподалёку от границы, очень переживают по этому поводу. У многих сохранились коммуникации и человеческие отношения с жителями соседней России, но поделать они ничего не могут из-за действительно неадекватной позиции руководства своей страны, заключил губернатор.

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#финляндия
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Группировка «Запад» захватила 27 украинских опорных пунктов
10 ноября 2024, 12:14

Фото: istockphoto/ Dmitry Andreev

Бойцы российской армии захватили 27 украинских опорных пунктов, информирует начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника», — поделился представитель пресс-центра.

Иван Бигма обратил внимание, что среди уничтоженной техники, которая находилась в пользовании Вооружённых сил Украины, было пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Согласно сводке Минобороны, в период со 2 по 8 ноября группировка «Запад» освободила село Першотравневое в Харьковской области, а также поразила подразделения танковой, штурмовой, шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны и ещё отбила 32 контратаки.

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#россия
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Маск поддержал идею евродепутата о большей прозрачности выборов главы ЕК
10 ноября 2024, 12:08

Фото: istockphoto/ingvar shapik

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею депутата Европарламента от Кипра, который заявил о необходимости установления более прозрачной процедуры выборов главы Еврокомиссии.
На видео, опубликованном в социальной сети Х, парламентарий предлагает положить конец такому правилу, когда Европарламент лишь утверждает кандидатуру главы Еврокомиссии, которую заранее выбирают лидеры стран-членов ЕС. По мнению Панайоту, выборы должны быть более демократическими.

«Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — сказал депутат.

По его мнению, сейчас выборы происходят фактически за закрытыми дверями и сопровождаются разного рода теневыми сделками. Утверждение кандидата Европарламентом тоже происходит в ходе тайных переговоров с разными партиями до тех пор, пока они не согласятся. Панайоту призвал сделать выборы главы ЕК более прозрачными.

«Фидиас предлагает хорошую мысль», — написал Маск под видеообращением депутата ЕП от Кипра.

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#ес
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#маск
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Немецкий политик Бюйюкбайрам ушёл в отставку после фото с символикой СС
10 ноября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/photosvit

В немецкой политике продолжаются скандалы. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам вынужден был подать в отставку после скандала, возникшего из-за публикации им фотографии с нацистской символикой.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. В конце октября политик, который является болельщиком футбольного клуба «Гамбург», решил потроллить в социальных сетях другую команду из этого города — «Санкт-Паули». Он опубликовал фотографию, на которой была секс-кукла в футболке этого клуба и с петлёй на шее. На груди красовалась надпись: «К чёрту "Санкт-Паули"!», а на голове нарисованы две буквы S в виде символа войск СС.

После публикации фото разгорелся мощный скандал. Бюйюкбайраму стали поступать различные угрозы. Член ХДС извинился за свой поступок, назвав его глупостью и ошибкой. Он также сообщил, что уже принёс извинения клубу «Санкт-Паули», известному своей поддержкой левых, беженцев и секс-меньшинств*. Тем не менее, политику пришлось уйти в отставку.

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#секс
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#скандал
#германия
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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
10 ноября 2024, 11:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов МВД с Днём работника внутренних дел, который отмечается сегодня, 10 ноября.
В своём видеообращении по случаю праздника глава государства отметил профессионализм и мужество правоохранителей, как бывших, так и нынешних. Российский лидер подчеркнул, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, которые служат народу, и для которых защита прав, безопасности и покоя сограждан стала делом всей жизни.

Владимир Путин сказал, что сегодня, как и ранее, граждане России ждут от работников органов внутренних дел полной отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, будь то борьба с преступностью, противодействие наркоторговле или обеспечение безопасности на дорогах.

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В Госдуме предложили выделять квартиры уходящим на пенсию сотрудникам МВД
10 ноября 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В Государственной думе РФ предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам органов министерства внутренних дел, уходящим на пенсию по выслуге лет. Такой законопроект готовят к внесению на рассмотрение нижней палатой парламента депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
В настоящее время уходящие на пенсию сотрудники силового ведомства имеют право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства дома, напоминают «Известия». Однако авторы законопроекта сообщили, что около 87 тысяч человек пока не могут получить эту льготу.

В связи с этим депутаты предлагают поэтапное решение проблемы. Сначала в течение трёх лет обеспечить жильём тех, кто стоит в очереди на получение выплаты. А затем с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры сотрудникам МВД, уходящим на пенсию. По словам Слуцкого, полицейские, которые обеспечивают безопасность граждан, рискуя при этом своими жизнями, не должны потом годами дожидаться положенных им по закону льгот.

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#сотрудники
#дома
#право
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Глава Крымской миссии Смирнов назвал смелыми слова советника Трампа о Крыме
10 ноября 2024, 09:31

Фото: istockphoto/VvoeVale

Слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланцы об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются довольно смелым признанием.
Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он отметил, что «хотелки» лидера киевского режима Зеленского никогда не имели под собой никакой реальной основы. В штабе Трампа первыми это поняли и нашли смелость признать этот факт. Несомненно, вскоре такое же мнение выскажут и лидеры западных стран, сказал Смирнов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, Запад во главе с США будут прежде всего отстаивать собственные геополитические интересы, а Украину, если это потребуется, легко принесут в жертву.

Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Киев в его желании «вернуть Крым». Он назвал такую позицию нереалистичной. Однако агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя штаба республиканца сообщило, что эти слова были сказаны не от лица самого Трампа, а являлись частным мнением Ланцы.

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#дональд трамп
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Politico: Трамп в состоянии обойти запрет Байдена на выход США из НАТО
10 ноября 2024, 09:01

Фото: istockphoto/rarrarorro

У вновь избранного президента США Дональда Трампа есть лазейка для того, чтобы обойти фактический запрет его предшественника Джозефа Байдена на выход страны из НАТО. Так считают американские юристы.
Издание Politico напоминает, что эксперты предполагали, что Штаты выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, который называл НАТО «сборищем неблагодарных европейцев». Однако при Байдене был принят закон, в соответствии с которым любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено Сенатом двумя третями голосов или утверждено актом Конгресса.

Юристы считают, что Трамп может сослаться на полномочия президента в международной политике для обхода этой нормы, как он это сделал в 2020 году. Тогда США вышли из Договора по открытому небу. Решение Трампа о выходе из НАТО может привести к конституционному конфликту, который придётся решать в суде. Но для суда необходим иск, а юристы полагают, что такой иск не поддержат республиканцы в Конгрессе.

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Захарова: У администрации Байдена есть ещё пара месяцев, чтобы «нагадить» России
10 ноября 2024, 08:37

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Покидающая Белый дом администрация американского президента Джозефа Байдена напоследок ещё может нагадить России. У них есть на это пара месяцев.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что хотя на прошедших выборах победил Трамп, его инаугурация и официальное вступление в должность пройдут только в январе. До той поры Байден и его администрация остаются у власти.

«За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала российский дипломат.

Она также добавила, что многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики провалилось. Например, создание анти-России на территории Украины или международная изоляция нашей страны. Но такие попытки были, и сделано для этого было очень много, заключила Захарова.

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