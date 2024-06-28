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Белоруссия отправила дивизион «Полонез» на границу с Украиной

28 июня 2024, 17:08
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Министерство обороны Белоруссии объявило о переброске артиллерийского дивизиона «Полонез» на белорусско-украинскую границу для обеспечения защиты, сообщает БелТА.
В ведомстве уточнили, что дивизион с полным боекомплектом прибыл в назначенный район и приступил к боевому дежурству. Согласно информации Минобороны, система «Полонез» способна поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении схрона с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств на границе с Украиной.



Кроме того, Минск принимает дополнительные меры по усилению границы с Украиной из-за сообщений о присутствии боевиков РДК* в зоне ответственности Житомирского погранотряда.

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#меры
#минобороны
#зеленский
ЕС расширила санкционный список против России
РИА Новости: ЕС расширит санкции против России персонально
28 июня 2024, 17:24

Фото: IStock/sinonimas

В ЕС расширили санкционный список против России — в него вошли два физлица и четыре организации, сообщает РИА Новости.
Согласно источнику российский санкционный список пополнили железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и его гендиректор Михаил Концерев, а также владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов и его компания.

Также за якобы участие в обходе санкционного режима туда вошли АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

Ранее Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России. В него в основном вошли компании-экспортеры российской нефти, а в общей сложности список составили 22 юридических лица.

Санкции коснулись и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.

Президент России назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной».

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Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
28 июня 2024, 16:57

Фото: сайт Кремля

Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
По словам главы СК, в некоторых случаях смертную казнь необходимо применять, и в этих случаях он является ее сторонником. О каких именно случаях идет речь, Бастрыкин уточнять не стал.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин сообщил, что вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции невозможно.

Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».

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#россия
#террористы
#ск
#рф
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#смертная казнь
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В США испугались «Трампокалипсиса» после дебатов
Исход дебатов повысил риск «Трампокалипсиса», заявили в США
28 июня 2024, 16:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Провал президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность возвращения Трампа к власти, сообщил советник сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, который также поддерживает демократов.
В письме, содержание которого стало известно Washington Post, советник Хоффмана отметил, что Байден провел «ужасную ночь», подтвердив опасения по поводу его возраста как главной слабости на выборах.

«Наши шансы на "Трампокалипсис-2" резко возросли», — цитирует газета письмо, назвав такой исход «трагичным».
Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена вызвало панику в рядах Демократической партии США.

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#сша
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#байден
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Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
28 июня 2024, 16:17

Фото: iStock/Konoplytska

Чешский премьер-министр Петр Фиала объявил в пятницу, что Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля.
«Вчера мы с Зеленским договорились завершить переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля», — сообщил Фиала в соцсети Х.
Агентство ЧТК отмечает, что, по данным офиса Владимира Зеленского, Киев уже заключил 19 подобных двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.

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#переговоры
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Американист Дудаков назвал предвыборные теледебаты в США катастрофой для Байдена
28 июня 2024, 16:16

Фото: iStock / rarrarorro

Очевидным победителем первых теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом стал последний.
Такое мнение высказал американист Малек Дудаков.
«У него было в целом нормальное, ровное выступление. Но по сравнению с Байденом он смотрелся победителем. Задача Трампа состояла в том, чтобы не ляпнуть ничего радикального, а у Байдена была задача не выставлять напоказ свои старческие проблемы», – сказал эксперт в беседе с RT.
Дудаков обратил внимание на постоянные оговорки Байдена и его невнятную речь. По мнению американиста, эти дебаты для нынешнего президента закончились катастрофой. При этом он сомневается, что Демократическая партия будет менять кандидата на выборах.
«Хотя видна истерика по поводу того, что дедушка Байден совсем не годится в кандидаты, у американской политики всё-таки есть определённая инерция. Надо вытаскивать кого-то на первый план вместо Байдена, будь то Гевин Ньюсом или Мишель Обама. Но это будет для демократов критичным», – уверен Дудаков.
Он добавил, что, скорее всего, вторых дебатов в сентябре уже не будет, учитывая состояние Байдена.

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#сша
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#телевидение
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Президент Азербайджана распустил парламент страны
Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы
28 июня 2024, 16:05

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что выборы назначены на 1 сентября текущего года. Примечательно, что до этого парламент страны предложил главе государства провести досрочные выборы в госорган.

Уточняется, что за данную инициативу проголосовали 105 депутатов и только 1 против. По мнению председателя высшего законодательного органа республики Сахибы Гафаровой, после восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать парламент в новом составе.

Напомним, в феврале этого года действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей.

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#выборы
#президент
#страны
#азербайджан
#парламент
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Стало известно о следствии против подчиненных Бербок
Exxpress: подчиненные Бербок попали под следствие
28 июня 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.
По данным издания, за последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными. Сообщается, что в прокуратуре подозревают сотрудников ведомства в том, что они давали указания консульствам и посольствам одобрять подобный въезд в страну. Прокурор отметила, что завершение дела предвидится нескоро.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от президента РФ Владимира Путина зависит мир на Украине. Она отметила, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока он будет в этом нуждаться. Примечательно, что до этого высказывания глава немецкого МИД обвинила главу российского государства в том, что он не хочет вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Президент Арсе объяснил мотивы попытки госпереворота в Боливии
28 июня 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / diegograndi

Любой государственный переворот совершается в интересах какой-либо группы. Так президент Боливии Луис Арсе прокомментировал недавнюю попытку госпереворота в стране.
«В любом госперевороте имеют значение интересы. Это константа во всех переворотах, через которые мы прошли и которые я помню. Переворот 1971 года, 79-го, 80-го, 2019 года. Везде предпосылкой были экономические аспекты. В последний раз это было из-за лития. Сейчас мы ведём переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на связанный с литием проект», – сказал Арсе в разговоре с RT.
Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14.

Ранее министр экономики страны Марсело Монтенегро обвинил в подготовке «мягкого госпереворота» американских дипломатов. Как считают эксперты, мятеж военных могли спровоцировать именно США. Вашингтон заинтересован в смене недружественного ему руководства Боливии и стремится контролировать месторождения лития в республике, в которые сейчас вкладывается Россия.

В начале июня лидер Боливии Луис Арсе обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.

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#политика
#экономика
#президент
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Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
28 июня 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом не являются приоритетом для российской повестки дня, сообщает РБК.
«Не думаю, что вы ожидаете, что президент России поставит будильник, чтобы проснуться рано утром и смотреть дебаты в США. Это не часть нашей повестки. У нас есть множество вопросов, которые действительно важны для нашей страны, и именно на них сосредоточен наш президент. Дебаты в США не относятся к числу главных вопросов для нас», — отметил Песков.
Он также отказался комментировать прошедшие дебаты, подчеркнув, что это внутреннее дело Соединенных Штатов и часть их избирательной кампании. «Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов», — добавил он.

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