Белоруссия отправила дивизион «Полонез» на границу с Украиной

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Министерство обороны Белоруссии объявило о переброске артиллерийского дивизиона «Полонез» на белорусско-украинскую границу для обеспечения защиты, сообщает БелТА.
В ведомстве уточнили, что дивизион с полным боекомплектом прибыл в назначенный район и приступил к боевому дежурству. Согласно информации Минобороны, система «Полонез» способна поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении схрона с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств на границе с Украиной.
Кроме того, Минск принимает дополнительные меры по усилению границы с Украиной из-за сообщений о присутствии боевиков РДК* в зоне ответственности Житомирского погранотряда.
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Кроме того, Минск принимает дополнительные меры по усилению границы с Украиной из-за сообщений о присутствии боевиков РДК* в зоне ответственности Житомирского погранотряда.
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Артем Кузьмин