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Белоруссия в перспективе должна стать членом Евросоюза (ЕС) Об этом перед началом саммита стран-участниц ЕС заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишут журналисты «Европейской правды».
«Я уверен, что будут аналогичные решения по Белоруссии, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее», — сказал Зеленский.
Бывший украинский лидер также выразил благодарность лидерам Европы за то, что те открыли переговоры про членство Киева в ЕС. По словам Зеленского, блок доказал, что способен в правильное время принимать правильные решения.
Во вторник, 25 июня, украинская сторона официально начала переговоры о вступлении в ЕС в рамках заседания Межправительственной конференции ЕС-Украина.
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