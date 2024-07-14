Белоруссия приступила к отводу войск на границе с Украиной

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу войск от границы с Украиной, об этом сообщили в пресс-слжубе ведомства.
«Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации», — цитирует пресс-служба слова главы белорусского оборонного ведомства Виктора Хренина.
Вечером 13 июля он подчеркнул, что Минобороны немедленно приступает к выполнению этой задачи.
По словам Хренина, с этого момента на границе будет находиться только незначительная группировка сил для контроля обстановки.
Читайте также:
Лукашенко: Белоруссия не враг для Украины, нужен диалог для избежания эскалации
В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной
Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
Евгения Парфентьева