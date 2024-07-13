Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине

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Дальнейшие шаги по Украине хочет обсудить президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «БелТА».
«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — гласит публикация.
Ранее Лукашенко заявлял, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Лидер Белоруссии распорядился отвести войска и направить их к местам постоянной дислокации.
В конце июня сообщалось, что Белоруссия начала проверять готовность своих войск, поскольку республике стали поступать сообщения о группировании боевиков ВСУ в Житомирской области.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы это повод для беспокойства, ведь государства являются союзниками и их ведомства контактируют по всем направлениям.
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