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В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на главу Государственного пограничного комитета республики Константина Молостова сообщает агентство Белта. Для пограничников, по его словам, ситуация остается сложной, ведь на Украине продолжаются боевые действия.
«По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», – пояснил Молостов.Председатель комитета добавил, что вдоль границы Украина продолжает увеличивать количество минно-взрывных заграждений, перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, ключевые дороги, а также сохраняется плотность разведки Белоруссии при помощи БПЛА.
Однако, по словам Молостова, снизилось число провокаций со стороны Киева, в последние дни их не наблюдается совсем.
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