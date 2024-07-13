В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», – считает Антонов.

Этими словами дипломат прокомментировал выступление Байдена перед избирателями в Детройте, где он опять позволил себе публично оскорбить президента России.По его словам, такое поведение вряд ли можно считать достойным для лидера страны, которая претендует на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали».Антонов добавил, что никто не имеет права оскорблять президента РФ, а в его лице и весь народ России, при этом сами обвинения в адрес Путина просто абсурдны, ведь именно США развязали десятки военных конфликтов по всему миру, из-за которых погибли сотни тысяч человек.