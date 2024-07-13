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В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной

13 июля 2024, 23:57
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на главу Государственного пограничного комитета республики Константина Молостова сообщает агентство Белта. Для пограничников, по его словам, ситуация остается сложной, ведь на Украине продолжаются боевые действия.
«По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», – пояснил Молостов.
Председатель комитета добавил, что вдоль границы Украина продолжает увеличивать количество минно-взрывных заграждений, перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, ключевые дороги, а также сохраняется плотность разведки Белоруссии при помощи БПЛА.



Однако, по словам Молостова, снизилось число провокаций со стороны Киева, в последние дни их не наблюдается совсем.

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#граница
#режим
Economist: президентство Трампа развернет Украину на «необратимом» пути в НАТО
13 июля 2024, 22:59

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Несмотря на слова о «необратимом» пути для вступления Украины в НАТО, которые прозвучали на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне, все понимают, что вернувшийся в президенты Дональд Трамп может легко его развернуть. Об этом пишет The Economist. Даже сейчас членство Киева в блоке остается под вопросом, отмечается в материале.
По данным издания, обещания Запада снова сопровождались оговорками, где лидеры стран просят Украину для начала продолжить демократические и экономические реформы, а также реформы в сфере безопасности.

«Более того, Украина будет приглашена к членству в НАТО только «когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — указывается в статье.
Даже «самый большой друг» Джо Байден ничего не сказал о вступлении Украины в альянс по время своей вступительный речи на саммите, добавляют в журнале.

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Лукашенко: Белоруссия не враг Украине, нужен диалог для деэскалации конфликта
13 июля 2024, 22:36

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не враги украинцам, а для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта нужен диалог. Об этом сообщает агентство Белта.
«Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», – заявил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что «оказывается, можно договориться», как показали недавние события на украинско-белорусской границе, где каждая из сторон отвела войска.

«Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора – это будет эскалация, и будут гибнуть люди», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

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Песков: России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракет США в Европе
13 июля 2024, 21:55

Фото: Сайт Кремля

России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракета США, которые планируют разместить в Германии в 2026 году. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, американцы всегда размещали в Европе оружие, направленное в сторону России.
«Это всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали разного вида ракеты, разной дальности, традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки. И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», – заявил пресс-секретарь президента.
На замечание журналиста о том, что «то противостояние закончилось распадом Советского Союза», Песков метко ответил:

«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно»
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Лукашенко рассказал, откуда Белоруссии стоит ждать возможных угроз
Лукашенко: белорусским военным нельзя пропустить угрозы с западного направления
13 июля 2024, 21:11

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военным нельзя пропустить возможные угрозы с западного направления. Об этом сообщает агентство Белта. По словам президента, запад провоцирует Белоруссию, чтобы «втянуть в эти разборки, в эту войну».
«И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада... Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они (на западе - ред.) нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», – пояснил Лукашенко.
По данным агентства, белорусский лидер сейчас находится в Лунинецком районе Брестской области, где проводит совещание о военной безопасности страны на южном операционном направлении.

Ранее Лукашенко сообщал, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Он отметил, что киевский режим отвел дополнительные силы, которые выдвинул до этого к границе с Белоруссией.

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#лукашенко
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Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина недостойны и бьют по престижу США
13 июля 2024, 20:10

Фото: сайт Белого дома

Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу Соединенным Штатам, заявил сегодня, 13 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Этими словами дипломат прокомментировал выступление Байдена перед избирателями в Детройте, где он опять позволил себе публично оскорбить президента России.

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», – считает Антонов.
По его словам, такое поведение вряд ли можно считать достойным для лидера страны, которая претендует на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали».

Антонов добавил, что никто не имеет права оскорблять президента РФ, а в его лице и весь народ России, при этом сами обвинения в адрес Путина просто абсурдны, ведь именно США развязали десятки военных конфликтов по всему миру, из-за которых погибли сотни тысяч человек.
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Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной
13 июля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что киевский режим отвел дополнительные силы, которые выдвинул до этого к границе с Белоруссией.
Политик уточнил, что у его страны в настоящее время «осложнений никаких нет с украинцами» и он выразил надежду, «что и не будет».

Белорусский лидер дал поручение отвести силы, выведенные на границу с Украиной, в места постоянного дислоцирования.

Ранее политолог Евгений Михайлов объяснял, для чего власти Белоруссии начали проверку готовности своих войск. Подробности в материале «Радио 1».

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#украина
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#александр лукашенко
#новости
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Стало известно, что привело в ярость руководство Евросоюза и НАТО
GT: визит венгерского премьера Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость у ЕС и НАТО
13 июля 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Европейский союз и НАТО пришли в ярость от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом сообщает Global Times. Организации начали поспешно объяснять, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Владимиром Путиным, уточняется в материале.
По данным издания, такая реакция показала неприятие западными лидерами переговоров без их посредничества, ведь они рассчитывают укрепить свои позиции на Украине, получить доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинцев как инструмент для ослабления России.

«НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая», — резюмируется в публикации», – подводят итог в статье.
Ранее Орбан заявлял, что Украине не следует вступать в НАТО. Как отметил Bloomberg, при этих словах рядом был глава киевского режима Владимир Зеленский.

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#страны
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Захарова назвала главного бенефициара теракта на «Северных потоках»
Захарова: главный бенефициар теракта на СП — администрация Байдена
13 июля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Главным бенефициаром теракта на нитках газопровода «Северный поток» является администрация президента США Джо Байдена. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала решение Швеции закрыть дело о диверсиях.
«По сути, речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия теракта, это правовая апатия, причина которой в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена», — сказала Захарова.

Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон сообщал изданию Time о прекращении расследования взрывов на «Северном потоке» в связи с тем, что следствие не смогло установить виновников произошедшего. Уточнялось, что Кристерссон не привел журналистам никакой конкретики касательно результатов следственной работы.

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#северный поток
#новости
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Президент Турции Эрдоган высказался о сроках окончания конфликта на Украине
Эрдоган не видит предпосылок для скорому окончанию украинского конфликта
13 июля 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также пообещал продолжить прилагать все возможные усилия для того, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию противостояния.
Выступая с речью в Университете национальной обороны, турецкий лидер с сожалением констатировал, что пока не наблюдает желания противоборствующих сторон завершить конфликт в ближайшее время. Тем не менее, он заверил, что Турция продолжит прилагать все усилия для того, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только «торговцам войной» и, по его словам, «вредит обоим нашим соседям».

На саммите НАТО в Вашингтоне Турция подняла вопрос о необходимости подготовки основы для мирных переговоров по Украине. Турция готова продолжить стамбульский процесс, заявил Эрдоган, намекая на переговоры 2022 года, сорванные Западом.

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