Лукашенко заявил, что Белоруссия не враг для Украины

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не враг для Украины, поэтому нужен диалог для предотвращения эскалации. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.
Политик подчеркнул, что уже много раз говорил об отсутствии вражеского настроя по отношению к украинцам. По его словам, это такой же народ, поэтому следует как можно быстрее договариваться, чтобы избежать эскалации.
Лукашенко добавил, что последние события на украинско-белорусской границе показали, что всегда обо всём можно договориться.
Ранее белорусские власти сообщали об активизации украинских военных у границы с Белоруссией. На фоне такой активности Минск принял решение по усилению границы. Днём ранее Лукашенко сообщил, что поручил отвести белорусские войска от границы в ответ на аналогичное решение киевских властей.
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Лукашенко добавил, что последние события на украинско-белорусской границе показали, что всегда обо всём можно договориться.
Ранее белорусские власти сообщали об активизации украинских военных у границы с Белоруссией. На фоне такой активности Минск принял решение по усилению границы. Днём ранее Лукашенко сообщил, что поручил отвести белорусские войска от границы в ответ на аналогичное решение киевских властей.
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Анастасия Чинкова